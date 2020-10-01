В ВОЗ сообщили, когда вакцина от COVID-19 появится в Украине

Вакцина от коронавируса в Украине может появится во второй половине 2021 года.

Об этом сообщил представитель офиса Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт, передает "Суспільне".

Он отметил, что вакцина будет в наличии для людей из уязвимых групп населения – медицинских работников, пожилые люди, больные хроническими заболеваниями.

"Мы имеем более 200 экспериментальных вакцин, которые находятся на разной стадии развития в лабораториях или на разных типах испытаний. И из них уже 8 вакцин, которые находятся в третьей фазе клинических испытаний, и еще одну вакцину сейчас рассматриваем. Поэтому на самом деле мы имеем 9 вакцин, которые до конца декабря 2020 должны показать результаты, которые мы сможем начать изучать. Если все будет получаться очень хорошо, то вакцина в Украине может быть в наличии во второй половине 2021 для людей уязвимых групп населения", – подчеркнул представитель ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, группа ученых из США и Китая обнаружили, что натуральный фермент каталаза может быть эффективным средством от симптомов COVID-19, подавляющим репликацию коронавируса.