В Украину вернется тепло: прогноз погоды на субботу

Погода в Украине в субботу, 7 ноября, будет солнечной и относительно теплой.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, ночью и утром ожидается туман.

Осадков ни в субботу, ни в ближайшие трое суток в Украине не будет.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 6 тепла; днем +7+12, на юге до 14 градусов.

В Киеве 7 ноября ночью +5+7, днем от 9 до 11 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали похолодание и морозы на следующей неделе, с 9 ноября.