Завтра зима захоче реваншу.

12-го травня в Україні холодний атмосферний фронт зумовить опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Мокрий сніг можливий у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській областях. У Карпатах сильний сніг та хуртовини. Тому в гори – ні в якому разі.

Варто додати, що Польща, Білорусь, країни Балтики, Німеччина, які опиняться в зоні фронту вже найближчої ночі, можуть першими сильно здивуватися зимовій картинці за вікном. Якщо, звичайно, не почитають заздалегідь прогноз погоди.

Несприятливу погоду посилять штормові пориви північно-західного вітру.

У північних областях України, у Центрі, а в другій половині дня на Півдні, очікуються дощі. У зоні фронту гримутимуть місцями грози. Адже холодне повітря, просуваючись вглиб, все ж нагріватиметься і тому тут сніг малоймовірний.

Проте похолодання, яке поширює в тилу атмосферний фронт, насувається. Температура повітря завтра вдень знизиться у західних областях України після сьогоднішніх +26+28 градусів до +13+17 градусів! У більшості областей 12-го травня передбачається +17+21 градусів, на Сході та Півдні до +22+25 градусів.

У Києві 12-го травня - атмосферний фронт. Пройдуть дощі, посилиться північно-західний вітер, можливі грози. Температура повітря після сьогоднішнього літа знизиться до +19, +20 градусів.

У середу похолодає до +13, +14 градусів, фронт піде геть, з`явиться у Києві сонце. І найближчий тиждень буде весь свіжим, а дощ можливий ще 14-го травня.

Хоча зима вистрибує із штанів із якимось там сніговим реваншем, травень є травень. Натицяє старій зимі дулі і скоро знову поверне нам пахущі бузок і каштани.

Але за прогнозом стежте уважно, бо фронт спробує не лише ускладнити погоду, а й наше самопочуття.

Вже з учора дехто скаржиться на проблеми із здоров`ям. Не тривожтеся, порадьтеся з лікарем, тримайте поблизу знайомі перевірені засоби захисту від наслідків складної метеоситуації.

Тому ще раз.

До нас йде суттєва зміна погоди!

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