В Украине заявили ООН о пагубном влиянии оккупантов в Крыму на экологию

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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В Украине пожаловались в ООН на действия оккупантов в Крыму

Украинский независимый морской профсоюз (УНМП) направил обращение в международные организации, в котором заявил об усилении рисков для экологии и населения Азово-Черноморского бассейна после аннексии Крыма.

В заявлении "Экологические и гуманитарные вызовы в морских пространствах вокруг Крыма", обнародованном на сайте УНМП, проблемы в регионе разделены на несколько групп.

Речь идет о рисках радиоактивного загрязнения, наземного загрязнения (особенно в Севастополе и других прибрежных городах), загрязнении с суден (в первую очередь с судов Черноморского флота и шельфовых платформ компании "Черноморнефтегаз"), эрозии морских ландшафтов из-за неконтролируемой добычи песка, неконтролируемом промышленном рыболовстве.

"Все негативные экологические факторы, вызванные военно-экономической деятельностью в Крыму также составляют вызов для устойчивого развития прибрежных общин и их членов, включая морскую экономику", – подчеркнули в профсоюзе.

В УНМП призвали межправительственные и неправительственные организации больше уделить внимания ситуации в водах вокруг Крыма. По их мнению, это может выражаться в поддержке независимых экспертов и научных исследований экологических проблем, освещении их на международном уровне, организации международных экологических экспедиций для оценки реальной ситуации в Черном и Азовском морях.

Заявление было направлено в:

  • Европейскую экономическую комиссию ООН,

  • Программу ООН по окружающей среде,

  • Всемирную метеорологическую организацию,

  • Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН,

  • Межправительственную панель по изменению климата,

  • Европейское агентство окружающей среды,

  • Общую средиземноморскую комиссию по рыболовству,

  • Комиссию по защите Черного моря от загрязнения,

  • Комитет по выполнению Конвенции о влиянии на окружающую среду в трансграничном контексте

  • Всемирный фонд дикой природы,

  • Гринпис,

  • Океану,

  • Международный союз по охране окружающей среды,

  • Институт глобального зеленого роста,

  • Конфедерацию европейских обществ экологического моделирования,

  • Международному координатору мониторинга европейских побережий,

  • Европейскую ассоциацию экологических и ресурсных экономистов,

  • Черноморскую инициативу голубого роста.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские правоохранители расследуют шесть уголовных производств касательно 15 фактов, связанных с загрязнением окружающей среды в Крыму, незаконной добычей там полезных ископаемых, в том числе нарушениями экологических норм при строительстве Керченского моста.

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