В Украине заявили ООН о пагубном влиянии оккупантов в Крыму на экологию

Украинский независимый морской профсоюз (УНМП) направил обращение в международные организации, в котором заявил об усилении рисков для экологии и населения Азово-Черноморского бассейна после аннексии Крыма.

В заявлении "Экологические и гуманитарные вызовы в морских пространствах вокруг Крыма", обнародованном на сайте УНМП, проблемы в регионе разделены на несколько групп.

Речь идет о рисках радиоактивного загрязнения, наземного загрязнения (особенно в Севастополе и других прибрежных городах), загрязнении с суден (в первую очередь с судов Черноморского флота и шельфовых платформ компании "Черноморнефтегаз"), эрозии морских ландшафтов из-за неконтролируемой добычи песка, неконтролируемом промышленном рыболовстве.

"Все негативные экологические факторы, вызванные военно-экономической деятельностью в Крыму также составляют вызов для устойчивого развития прибрежных общин и их членов, включая морскую экономику", – подчеркнули в профсоюзе.

В УНМП призвали межправительственные и неправительственные организации больше уделить внимания ситуации в водах вокруг Крыма. По их мнению, это может выражаться в поддержке независимых экспертов и научных исследований экологических проблем, освещении их на международном уровне, организации международных экологических экспедиций для оценки реальной ситуации в Черном и Азовском морях.

Заявление было направлено в:

Европейскую экономическую комиссию ООН,

Программу ООН по окружающей среде,

Всемирную метеорологическую организацию,

Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН,

Межправительственную панель по изменению климата,

Европейское агентство окружающей среды,

Общую средиземноморскую комиссию по рыболовству,

Комиссию по защите Черного моря от загрязнения,

Комитет по выполнению Конвенции о влиянии на окружающую среду в трансграничном контексте

Всемирный фонд дикой природы,

Гринпис,

Океану,

Международный союз по охране окружающей среды,

Институт глобального зеленого роста,

Конфедерацию европейских обществ экологического моделирования,

Международному координатору мониторинга европейских побережий,

Европейскую ассоциацию экологических и ресурсных экономистов,

Черноморскую инициативу голубого роста.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские правоохранители расследуют шесть уголовных производств касательно 15 фактов, связанных с загрязнением окружающей среды в Крыму, незаконной добычей там полезных ископаемых, в том числе нарушениями экологических норм при строительстве Керченского моста.