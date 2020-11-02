В Украине заработал контакт-центр для больных COVID-19

В понедельник, 2 ноября, в Украине начал работу контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию коронавирусу (COVID-19).

Как заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, по телефону 0 800 60 20 19 можно получить информацию, если пациент не может связаться со своим семейным врачом или получить направление на анализы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, контакт-центр будет работать круглосуточно, звонки будут обрабатывать 150 операторов.

"Алгоритм действия следующий: если оператору необходимо уточнить информацию, а вы понимаете, что такого будет очень много, например, вы позвонили из какого-то небольшого города в Хмельницкой области, и вас беспокоит вопрос, что вы не можете дозвониться своему семейному врачу. Или вы не можете получить направление на сдачу анализов, или компьютерную томографию. Или у вас возникли вопросы по ПЦР-тестированию", – пояснил министр.

Чтобы выяснить вопрос и предоставить исчерпывающий ответ, оператору нужно будет связаться с соответствующим городом, с соответствующим семейным врачом, и затем предоставить эту информацию.

Все это будет регистрироваться в CRM-системе, которая автоматически отправлять вопросы на рассмотрение в регионы.

"Затем, после получения ответа, оператор обязательно вам должен перезвонить", – добавил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве объяснили, когда врач придет домой к больному COVID-19.