В Украине запустили приложение для контроля за людьми на самоизоляции: Федоров объяснил, как будет работать

В Украине заработало приложение для контроля людей, которые находятся на самоизоляции и обсервации во время пандемии коронавируса COVID-19.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире КАНАЛА "Прямой". Сейчас приложение доступно в Play Market. Ведомство ожидает подтверждения от Apple.

"Уже вчера начали тестировать (приложение – Ред.). Мы разработали приложение за 4 дня. Уже Google подтвердил его, там он доступен. Apple нужно еще несколько часов или день, чтобы он появился. Тогда мы сразу начнем его использовать на большом масштабе людей", - отметил Федоров.

Федоров пояснил, что с помощью приложения полностью не будет отслеживаться передвижения людей.

"В течение дня 14 дней человеку будет поступать до десяти push-сообщений. Только в момент, когда приходит push-сообщение, у человека включается геолокация. Ему нужно сфотографироваться, чтобы подтвердить, что именно он находится в этом месте. В этот момент трекается геолокация. Нет полного контроля передвижения", – сообщил Федоров.

Если будет нарушение обсервации или самоизоляции, человека могут оштрафовать.

Также он рассказал, что есть три целевые категории программы:

люди, вернувшиеся из-за границы и те, кто должен быть на 14-дневной обсервации,

больные Covid-19, которые лечатся дома,

люди с подозрением на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федоров отмечал, что, кроме приложения, ведомство планирует создать онлайн-платформу бесплатных услуг от бизнеса на время карантина, а в сети должны запустить челлендж идей по борьбе с пандемией.

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