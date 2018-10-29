В Украине запретят камуфляж: что это значит

Запретить ношение военного камуфляжа хотят в Украине, чтобы уберечь людей от мошенников, притворяющихся воинами.

В Раде уже зарегистрировали законопроект, который предусматривает денежное наказание за незаконное ношение военной формы со знаками различия и значительно усиливает наказание за незаконное ношение государственных наград, передает "Сегодня".

Сейчас за незаконное ношение госнаград предусмотрен штраф от 17 до 34 грн. Если предлагаемые нормы будут приняты, штрафы повысят в 100 раз, и тогда виновные должны будут заплатить от 1700 до 3400 грн.

"Мы видим попытки мошенников быть похожими на военных, силовиков, которые защищают страну. Аферисты переодеваются в военную форму, надевают боевые награды, на которые не имеют никакого права, и используют все это для получения должностей или материальной помощи. Мы же хотим того, чтобы такие мошенники, такие асоциальные граждане были наказаны. Уверен, что в парламенте не будут затягивать с этим вопросом", - отметил один из авторов законопроекта, нардеп Андрей Тетерук.

Он добавил, что после увольнения в запас военнослужащий-контрактник имеет право носить форму. Также Тетерук сказал, как быть охотникам и рыбакам.

"Для охоты есть соответствующая форма, которая, кстати, лучше делает охотника незаметным для зверя", - сообщил нардеп.

По словам военных, сейчас в Украине немало тех, кто подражает участникам боевых действий.

"Если внимательно присмотреться, например, к митингующим в форме, то знающие люди могут с легкостью понять, что эти протестующие никакого отношения к службе не имели, а пришли "ряжеными" митинговать за деньги. Вот таких действительно нужно наказывать жестко, потому что порочат нас. Правда, как будут отслеживать "ряженых" — это вопрос. Наверное, закон может стать лишь формальным", — отметил один из вернувшихся с Донбасса бойцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве люди в камуфляже нагло ограбили игорное заведение.