"Камуфляж не налазит?" Нардепа подловили на кардинальной смене имиджа

Скандального народного депутата от "Самопомочі" Семена Семенченко подловили на кардинальной смене имиджа.

На выступление нардепа в "новом образе" в эфире телеканала ZIK обратил внимание политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Смена имиджа или камуфляж не налазит? Очевидно, что начал подготовку к выборам", - написал он в своем телеграм-канале.

Отметим, что сам Семенченко также опубликовал кадры с эфира на своей странице в Facebook.

Нардеп отметил, что одел пиджак специального для народного депутата от фракции БПП Олега Барны, с которым у него была дискуссия в эфире.

В комментариях пользователи отметили, что пиджак Семенченко "очень идет".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде назвали условие снятия неприкосновенности с Семенченко.