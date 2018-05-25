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"Камуфляж не налазит?" Нардепа подловили на кардинальной смене имиджа

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Скандального народного депутата от "Самопомочі" Семена Семенченко подловили на кардинальной смене имиджа.

На выступление нардепа в "новом образе" в эфире телеканала ZIK обратил внимание политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Смена имиджа или камуфляж не налазит? Очевидно, что начал подготовку к выборам", - написал он в своем телеграм-канале.

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Отметим, что сам Семенченко также опубликовал кадры с эфира на своей странице в Facebook.

Нардеп отметил, что одел пиджак специального для народного депутата от фракции БПП Олега Барны, с которым у него была дискуссия в эфире.

В комментариях пользователи отметили, что пиджак Семенченко "очень идет".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде назвали условие снятия неприкосновенности с Семенченко.

Персона
Семен Семенченко
Место
Украина
Объект
депутат
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Матрос Николай
Матрос Николай
Яке йшло такого і здібало, що один придурок , що другий
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