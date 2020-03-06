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6 марта • обновлено в 12:14
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В Украине заподозрили новые случаи коронавируса

5.7т
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В Украине у девяти человек заподозрили заболевание смертельной коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"На сегодняшний день в Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание COVID-19, исследования в вирусологической референс-лаборатории продолжаются", – говорится в сообщении.

Эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса

В Минздраве подчеркнули, что состоянием на 6 марта в Украине зарегистрирован только один подтвержденный случай COVID-19.

Напомним, в Черновицкой области из-за выявления первого в Украине случая коронавируса решили объявить карантин для всех учебных заведений.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности распространения коронавируса COVID-19 на территории страны.

Ранее в Черновцах подтвердили один случай болезни COVID-19. Есть еще около 6 подозрений у людей из региона, которые недавно вернулись из Европы.

В Украину прибудет группа экспертов из ВОЗ, которая поможет организовать противоэпидемиологические мероприятия из-за угрозы COVID-19 в нашей стране.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"... лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории продолжаются" - умиляет это "исследования... продолжаются". И СКОЛЬКО идет одно исследование?
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