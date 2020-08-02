В Украине за сутки COVID-19 заразились более 1100 людей: статистика на 2 августа

По состоянию на утро воскресенья, 2 августа, в Украине официально подтверждены 72 168 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1112 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 1725 человек (+16 за сутки), а 39 543 пациентов (+235 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 115, Львовской области – 112 и городе Киеве – 110.

СНБО

СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 2 августа коронавирусом в мире заразились больше 18 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено почти 250 тысяч новых инфицированных.

Новость обновляется...