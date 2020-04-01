В Украине выросло количество больных коронавирусом: статистика Минздрава на 1 апреля

По состоянию на среду, 1 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине составляет 669.
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Об этом сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. Отмечается, что за прошедшие сутки было выявлено 120 новых случаев.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели", – сказано в сообщении.
Коронавирус
Delo.ua
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 49 случаев;
Волынская область – 7 случаев;
Днепропетровская область – 9 случаев;
Донецкая область – 6 случаев;
Житомирская область – 5 случаев;
Закарпатская область – 1 случай;
Запорожская область – 13 случаев;
Ивано-Франковская область – 64 случая;
Кировоградская область – 6 случаев;
Киев – 134 случая;
Киевская область – 57 случаев;
Львовская область – 6 случаев;
Луганская область – 3 случая;
Одесская область – 12 случаев;
Полтавская область – 2 случая;
Ривненская область – 15 случаев;
Сумская область – 19 случаев;
Тернопольская область – 98 случаев;
Харьковская область – 1 случай;
Херсонская область – 1 случай;
Хмельницкая область – 3 случая;
Черновицкая область – 104 случая;
Черкасская область – 52 случая;
Черниговская область – 2 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В Минздраве уточнили, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 1 апреля по Центра поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3178 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на вечер 31 марта в Украине было зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 17 – летальные и 10 человек выздоровели.
Всего в мире на утро 1 апреля насчитывалось 858 тысяч зараженных. По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус стабилизировался в Европе и приблизился к своему пику в Италии и Испании.
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