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1 апреля • обновлено в 10:57
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В Украине выросло количество больных коронавирусом: статистика Минздрава на 1 апреля

44.3т
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По состоянию на среду, 1 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине составляет 669.

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Об этом сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. Отмечается, что за прошедшие сутки было выявлено 120 новых случаев.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели", – сказано в сообщении.

Коронавирус

Коронавирус

Delo.ua

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 49 случаев;

  • Волынская область – 7 случаев;

  • Днепропетровская область – 9 случаев;

  • Донецкая область – 6 случаев;

  • Житомирская область – 5 случаев;

  • Закарпатская область – 1 случай;

  • Запорожская область – 13 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 64 случая;

  • Кировоградская область – 6 случаев;

  • Киев – 134 случая;

  • Киевская область – 57 случаев;

  • Львовская область – 6 случаев;

  • Луганская область – 3 случая;

  • Одесская область – 12 случаев;

  • Полтавская область – 2 случая;

  • Ривненская область – 15 случаев;

  • Сумская область – 19 случаев;

  • Тернопольская область – 98 случаев;

  • Харьковская область – 1 случай;

  • Херсонская область – 1 случай;

  • Хмельницкая область – 3 случая;

  • Черновицкая область – 104 случая;

  • Черкасская область – 52 случая;

  • Черниговская область – 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Минздраве уточнили, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 1 апреля по Центра поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3178 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по состоянию на вечер 31 марта в Украине было зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 17 – летальные и 10 человек выздоровели.

  • Всего в мире на утро 1 апреля насчитывалось 858 тысяч зараженных. По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус стабилизировался в Европе и приблизился к своему пику в Италии и Испании.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Республика Крым Заражений: 16 Выздоровлений: 0 Смертей: 0 Севастополь Заражений: 5 Выздоровлений: 0 Смертей: 0
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Юг Руси
Юг Руси
Вика Довбень, данные по деоккупированной респ. Крым, в том числе, имеются и на ЯндексКарте! Открой и посмотри, и Вукроина там тоже есть!
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