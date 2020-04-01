В Украине выросло количество больных коронавирусом: статистика Минздрава на 1 апреля

По состоянию на среду, 1 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине составляет 669.

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Об этом сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. Отмечается, что за прошедшие сутки было выявлено 120 новых случаев.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели", – сказано в сообщении.

Коронавирус Delo.ua

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 49 случаев;

Волынская область – 7 случаев;

Днепропетровская область – 9 случаев;

Донецкая область – 6 случаев;

Житомирская область – 5 случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Запорожская область – 13 случаев;

Ивано-Франковская область – 64 случая;

Кировоградская область – 6 случаев;

Киев – 134 случая;

Киевская область – 57 случаев;

Львовская область – 6 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 12 случаев;

Полтавская область – 2 случая;

Ривненская область – 15 случаев;

Сумская область – 19 случаев;

Тернопольская область – 98 случаев;

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 1 случай;

Хмельницкая область – 3 случая;

Черновицкая область – 104 случая;

Черкасская область – 52 случая;

Черниговская область – 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Минздраве уточнили, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 1 апреля по Центра поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3178 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по состоянию на вечер 31 марта в Украине было зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 17 – летальные и 10 человек выздоровели.

Всего в мире на утро 1 апреля насчитывалось 858 тысяч зараженных. По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус стабилизировался в Европе и приблизился к своему пику в Италии и Испании.

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