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В Украине возвращают карантин: что изменится для украинцев с 3 августа

Марина Лисничук
Общество
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  • В Украине с 3 августа точечно возвращают жесткие ограничения в рамках адаптивного карантина

  • Они будут вводиться в регионах в зависимости от того, к какой эпидемической зоне их отнесли

  • Таких, по методологии Минздрава, есть четыре: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная"

  • В последний будет действовать прогрессивная шкала ограничений, самые жесткие из которых – запрет работы общественного транспорта, ресторанов и ТЦ

  • При этом несмотря на обязательность таких правил, не все местные управленцы согласились их выполнять

Карантин в Україні

В Украине с 3 августа точечно вводят жесткий карантин.

В Украине с 3 августа, из-за роста кривой заболеваемости коронавирусом – в течение последней недели фиксируется более тысячи новых случаев ежедневно, – и в рамках адаптивного карантина, в некоторых регионах точечно вернут жесткие ограничения.

В частности, по новой методологии Министерства здравоохранения области разделили на четыре эпидемические зоны: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". О том, как украинцы будут жить по новым правилам, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Были введены следующие новые правила адаптивного карантина, когда в зависимости от ситуации в конкретном городе или районе устанавливается тот или иной уровень опасности", – объяснил возвращение карантинных ограничений глава Минздрава Максим Степанов.

Как уже известно, в рамках разделения регионов на эпидемические зоны каждому из них присваивают свой цвет в зависимости от четырех показателей: загруженность коек, количество тестирований на наличие COVID-19, коэффициент выявления больных и динамика распространения коронавируса.

Карта регионов по зонам

Карта регионов по зонам (Центр общественного здоровья)

"Это все делается ради того, чтобы мы были способны оказывать медицинскую помощь нашим украинцам, больным коронавирусной инфекцией", – объяснил министр здравоохранения.

Так, для регионов, которые попали в "красную" зону, будет действовать прогрессивная шкала новых ограничений. Среди самых жестких из них – запрет работы общественного транспорта, закрытие учебных заведений, ресторанов и торговых центров. В такую зону попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Буковины.

Стоит отметить, что, несмотря на обязательность таких правил, не все местные управленцы согласились их выполнять. В частности, о нежелании следовать новым требованиям заявили в Луцком горсовете. Игнорировать их решил и мэр Тернополя Сергей Надал. По его словам, в городе все будет работать как и раньше. Единственное, на что местные власти не могут повлиять, то это поезда – от 3 августа они не будут останавливаться в Луцке и Тернополе.

В регионах "красной" зоны снова запретят работу общественного транспорта

В регионах "красной" зоны снова запретят работу общественного транспорта

"Решение государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и постановление правительства о введении Тернополя в "красную" зону карантина нелогично, незаконно, необоснованно, поэтому в Тернополе выполняться не будет. "Красная" зона может быть тогда, когда показатель заполняемости коек больницы более 75%, а в Тернополе только 46%, то есть вдвое меньше нормы. Где логика введения такого карантина?" – выразил возмущение Надал.

Добавим, что отдельные рекомендации Минздрав обнародовал также для учебных заведений. Специалисты здравоохранения верят, что 1 сентября большинство учеников таки сядет за парты. Однако советуют готовиться и к дистанционному обучению. Так, для ученических групп в школах будут внедрять индивидуальные графики, чтобы избежать скопления во время перерывов. На занятиях можно не надевать маски, а вот в коридоре их нужно будет носить. Кроме этого, вход в учебные заведения будет разрешен только после измерения температуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что области Украины, попавшие под ту или иную эпидемическую зону, – "зеленую", "оранжевую", "желтую" или "красную" – не могут не принимать условий адаптивного карантина .

УкраинаКарантин в УкраинеКоронавирусКоронавирусМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов
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