В Украине водителям могут разрешить езду без прав: как это будет

Верховная Рада может разрешить украинским водителям не возить с собой оригиналы водительского удостоверения, техпаспорта на машину и "автогражданки". Соответствующий законопроект подан в Раду.

По мнению депутатов, данные об этих документах должны быть внесены в электронную базу патрульной полиции, что поможет упростить идентификацию личности водителя и правомерность его нахождения за рулем. В законопроекте есть два главных новшества, пишет "Сегодня".

Первое — водители, в том числе иностранцы, имеющие водительское удостоверение, выданное им в Украине, могут не возить его постоянно с собой. А вот зарубежные водительские права предъявлять придется, так как в украинскую электронную базу они не занесены. Второе — отмена нынешней практики изъятия водительских прав за ряд нарушений (ДТП, проезд на красный свет и т. д.) с выдачей временного удостоверения до решения суда (на 3 месяца).

Как сообщил изданию один из авторов документа, нардеп от БПП Павел Ризаненко, при остановке водителя, не имеющего при себе прав, ему достаточно будет назвать полицейскому свое имя и фамилию, дату рождения. Все остальные данные должны быть в электронной базе, в том числе скан водительских прав, техпаспорта и номер полиса "автогражданки", если он оформлен в электронном виде. Если идентифицировать водителя после этого не удалось, законопроект предусматривает, что такой человек обязан по требованию полицейского проследовать в ближайшее отделение для выяснения обстоятельств.

Мнения специалистов по поводу законопроекта различны. Так, автоэксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев новшество поддержал.

"Закон скорее технический, но он нужен. Важный положительный момент — исчезнет коллизия, обязан ли водитель передавать документы в руки патрульному, или их достаточно предъявить. Также полицейский со 100%-й достоверностью сможет определить, настоящие права у водителя или поддельные, не лишен ли он права управления (права мог и не сдать, мол, потерял), — все это будет зафиксировано в базе данных", - объяснил Караваев.

А вот автоэксперт Николай Корчмаренко считает, что схема с е-документами будет четко работать, только если за рулем находится владелец автомобиля.

"Представьте: машина зарегистрирована на мужа, а по факту управляют жена или сын. Да, у них есть водительские права, и по электронной базе это несложно проверить. Но в данном случае наличие у водителя на руках техпаспорта обязательно, ведь патрульный не может знать: разрешил отец своему сыну взять автомобиль, или тот воспользовался машиной без спроса. А это уже квалифицируется как угон. По этой же причине нужно и наличие страховки", — анализирует Корчмаренко.

По его словам, обычно эти три документа водитель хранит вместе, поэтому оставлять дома права и возить с собой техпаспорт и полис особого смысла он не видит.

Если законопроект примут, Украина станет 4-й страной в мире после Швеции, Грузии и Польши, где действует электронная база упомянутых документов. Но для этого необходимо создать единую базу водительских прав и техпаспортов. E-база действующих полисов автогражданки по всем страхкомпаниям имеется в Моторном (транспортном) бюро.

В Главсервисцентре МВД изданию сообщили, что есть е-база транспорта, зарегистрированного после 2013-го, но до 2019 года в нее обещают внести все автомобили. А вот е-база водительских удостоверений пока существует только по регионам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабмин потребовал ужесточить наказание за нарушение ПДД.