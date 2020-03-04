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4 марта • обновлено в 14:22
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В Украине уже у шести человек заподозрили коронавирус: новые данные

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В Украине уже у шести человек заподозрили заболевание коронавирусом COVID-19.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга относительно ситуации с коронавирусом в государстве (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Есть шесть подозрений, области мы не будем называть. Мы будем фиксировать и говорить о каждом случае", – подчеркнул он.

В Украине уже у шести человек заподозрили коронавирус. Иллюстрация

В Украине уже у шести человек заподозрили коронавирус. Иллюстрация

Ляшко добавил, что никто не хочет, чтобы в Украине повторились ситуации, когда люди поднимали панику, поэтому будет озвучиваться уже окончательная статистика.

В свою очередь представитель Всемирной организации здравоохранения, врач Ярно Хабихт не исключил, что в Украине будет зафиксировано много случаев заражения коронавирусом. Однако, по его словам, страна готова бороться с болезнью.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Petrova Anula
Petrova Anula
Всё правильно Кличко в своё время сказал:"Готовьтесь к земле!"
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Нужно закрыть границу с ЕС что бы из Италии не перлись сюда западенцы с вирусом и закрыть западную на карантин что бы от туда нельзя было попасть в другие области!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Списывать смерти на грипп уже не получается видимо. Слава Украине!
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