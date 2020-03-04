В Украине уже у шести человек заподозрили коронавирус: новые данные

В Украине уже у шести человек заподозрили заболевание коронавирусом COVID-19.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга относительно ситуации с коронавирусом в государстве (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Есть шесть подозрений, области мы не будем называть. Мы будем фиксировать и говорить о каждом случае", – подчеркнул он.
В Украине уже у шести человек заподозрили коронавирус. Иллюстрация
Ляшко добавил, что никто не хочет, чтобы в Украине повторились ситуации, когда люди поднимали панику, поэтому будет озвучиваться уже окончательная статистика.
В свою очередь представитель Всемирной организации здравоохранения, врач Ярно Хабихт не исключил, что в Украине будет зафиксировано много случаев заражения коронавирусом. Однако, по его словам, страна готова бороться с болезнью.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевания обнаружили в Черновцах.
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что, несмотря на выявление первого случая смертельного коронавируса в Украине, ситуация полностью контролируемая.
Выяснилось, что с первым в Украине пациентом из Черновцов, у которого диагностировали китайский коронавирус COVID-19, контактировали еще 35 человек.
Первый зараженный коронавирусом COVID-19 в Украине по состоянию на 3 марта находился в изолированной палате в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Медики рассказали, как проходит его лечение.
Под домом первого в Украине пациента из Черновцов, у которого диагностировали китайский коронавирус, произошел бунт жителей.
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