В Украине уже у шести человек заподозрили коронавирус: новые данные

В Украине уже у шести человек заподозрили заболевание коронавирусом COVID-19.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга относительно ситуации с коронавирусом в государстве (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Есть шесть подозрений, области мы не будем называть. Мы будем фиксировать и говорить о каждом случае", – подчеркнул он.

В Украине уже у шести человек заподозрили коронавирус. Иллюстрация

Ляшко добавил, что никто не хочет, чтобы в Украине повторились ситуации, когда люди поднимали панику, поэтому будет озвучиваться уже окончательная статистика.

В свою очередь представитель Всемирной организации здравоохранения, врач Ярно Хабихт не исключил, что в Украине будет зафиксировано много случаев заражения коронавирусом. Однако, по его словам, страна готова бороться с болезнью.

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