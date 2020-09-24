В Украине уже началась вторая волна коронавируса, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о второй волне COVID-19 в Украине.

Как сообщает Укринформ, об этом он сказал во время совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе. По словам Зеленского, во время первой волны коронавируса весной на 40 млн украинцев было заболевших от 100 до 300 человек в день.

"Сегодня мы имеем три тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине", – отметил глава государства.

Он также заверил, что решение о запрете на въезд в Украину иностранцам является правильным.

"Мы не можем рисковать как украинцами, так и гражданами из других стран, прибывающих в Украину. Поэтому, когда стабилизируется эта ситуация, в Украине будут открыты границы обязательно", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 24 сентября в Украине официально подтверждено 188 106 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3372 – выявлено за минувшие сутки.