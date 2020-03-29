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29 марта • обновлено в 23:18
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В Украине утвердили обязательную обсервацию: что известно

4.1т
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Кабинет министров утвердил решение об обязательном соблюдении режима обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Такая инициатива правительства возникла на фоне пандемии нового коронавируса COVID-19.

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Министр добавил, что для людей, которые не могут продолжать находиться за границей и хотят вернуться в Украину, правительство продолжит организацию специальных рейсов поездов и самолетов.

В Украине утвердили обязательную обсервацию: что известно

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Криклий также отметил инцидент, когда прилетевшие из Вьетнама украинцы пытались вырваться из аэропорта "Борисполь".

Как сообщал OBOZREVATEL, об обсервации украинцев в новом обращении говорил и президент Владимир Зеленский. Он также рассказал, что в "Борисполе" 29 марта приземлился второй самолет из Китая с почти 2 млн масок для украинцев, а также 300 тыс. специальных респираторов и 35 тыс. защитных костюмов для врачей, военных и полицейских.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Авиаперелеты
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Теги
туризм Кабинет министров Украины Министерство инфраструктуры граница карантин вирус
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В корень Задолбали
В корень Задолбали
Правильно, когда уже всю гадость ввезли, они надумали. Не знали что ли? Знали! Это преступление против народа! Неужели так и сойдет с рук
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Мой господин
Мой господин
Возьмите пример с польши,они знают толк в концлагерях))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А те кто с Вьетнама вернулись знают об этом? Или их не касается?
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