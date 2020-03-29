В Украине утвердили обязательную обсервацию: что известно

Кабинет министров утвердил решение об обязательном соблюдении режима обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Такая инициатива правительства возникла на фоне пандемии нового коронавируса COVID-19.

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Министр добавил, что для людей, которые не могут продолжать находиться за границей и хотят вернуться в Украину, правительство продолжит организацию специальных рейсов поездов и самолетов.

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Криклий также отметил инцидент, когда прилетевшие из Вьетнама украинцы пытались вырваться из аэропорта "Борисполь".

Как сообщал OBOZREVATEL, об обсервации украинцев в новом обращении говорил и президент Владимир Зеленский. Он также рассказал, что в "Борисполе" 29 марта приземлился второй самолет из Китая с почти 2 млн масок для украинцев, а также 300 тыс. специальных респираторов и 35 тыс. защитных костюмов для врачей, военных и полицейских.

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