В Украине у школьника подтвердили COVID-19 в первый же день нового учебного года

В первый учебный день у школьника в Бердянске выявили коронавирус.

В Бердянске у одного из учеников общеобразовательной школы №4 1 сентября лабораторно подтвердили заболевание COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Бердянского городского совета со ссылкой на информацию городского отдела образования. Положительный результат теста ПЦР подтвердил Запорожский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

В учебном заведении проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение распространения COVID-19.

Также проводится эпидрасследование и определяется круг контактных лиц заболевшего ребенка.

По рекомендации областного лабораторного центра в классе, где выявили заболевание, приостановили учебный процесс до 17 сентября 2020 года. Обучение будет проводиться в онлайн-режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о порядке действий в случае выявления коронавируса в школе.

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