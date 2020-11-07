В Украине суточный прирост больных COVID-19 впервые превысил 10 тыс.: статистика на 7 ноября

По состоянию на утро субботы, 7 ноября, в Украине официально подтверждены 450 934 случая коронавирусной инфекции. Из них 10 746 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 8312 человек (+187 за сутки), а 204 229 пациентов (+8685 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области – 1008, городе Киев – 854, Житомирской – 602, Хмельницкой – 579 и Львовской – 557.

Госпитализированы за сутки 1470 человек.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 43229 случаев;

Винницкая область – 12216 случаев;

Волынская область – 15795 случаев;

Днепропетровская область – 17446 случаев;

Донецкая область – 13546 случаев;

Житомирская область – 17791 случай;

Закарпатская область – 16670 случаев;

Запорожская область – 12734 случаи;

Ивано-Франковская область – 23561 случай;

Киевская область – 19274 случаи;

Кировоградская область – 3018 случаев;

Луганская область – 4345 случаев;

Львовская область – 32982 случаи;

Николаевская область – 9949 случаев;

Одесская область – 27894 случаи;

Полтавская область – 11699 случаев;

Ривненская область – 21403 случаи;

Сумская область – 14103 случаи;

Тернопольская область – 21907 случаев;

Харьковская область – 42139 случаев;

Херсонская область – 5249 случаев;

Хмельницкая область – 19017 случаев;

Черкасская область – 10461 случай;

Черновицкая область – 24559 случаев;

Черниговская область – 9947 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 7 ноября коронавирусом в мире заразились более 49,6 млн человек. За минувший день выявлено 623 266 новых инфицированных.

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