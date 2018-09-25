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В Украине спустили на воду уникальное судно: первые фото

2.2тЧитать материал на украинском

Украинская судостроительная компания "Нибулон" ввела в эксплуатацию первый универсальный буксир проекта Т3500.

Судно, аналогов которого не строили в Украине 13 лет, было спущено на воду еще в мае, однако к выполнению своих функций приступило лишь сейчас, сообщает ЦТС.

Буксир проекта Т3500 предназначен для проводки судов по Бугско-Днепровско-лиманскому каналу (БДЛК), их швартовки к причалам терминалов компании, проводки караванов несамоходных судов (2-4 ед.) по БДЛК и проведения караванов по каналам в период ледового состояния в районах плавания реки Днепр и Черного моря.

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10 июля текущего года был спущен на воду уже второй многоцелевой морской буксир проекта Т3500 с названием "Нибулон 101".

Также в компании сообщили, что в данный момент ведут строительство еще четырех буксиров и самоходного перегрузчика.

В Украине спустили на воду уникальное судно: первые фото
В Украине спустили на воду уникальное судно: первые фото
В Украине спустили на воду уникальное судно: первые фото
В Украине спустили на воду уникальное судно: первые фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились кадры, на которых запечатлено самое мощное украинское вооружение - тактический ракетный комплекс "Точка-У".

Место
Украина
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Д Алексей
Д Алексей
учитесь ебучие алени, в стране война, а она корабли строит))) у ватных припиздков подгорает..
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Petro Poroshenko
Petro Poroshenko
Д Алексей, Много пенсионеров, женщин и детей олень в войне положил?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Д Алексей , а с кем у вас в стране война?
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Petro Poroshenko
Petro Poroshenko
Наверное спустили для того что бы два предыдущих судна обратно тянуть?))
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Шур Григорий
Шур Григорий
ВАМ ТОЛЬКО БУКСИРЫ И НУЖНЫ - свои корыта ржавые тоскать ...
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Petro Poroshenko
Petro Poroshenko
Шур Григорий, Только у рагуль могут быть "уникальные" буксиры
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