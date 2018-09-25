В Украине спустили на воду уникальное судно: первые фото

Украинская судостроительная компания "Нибулон" ввела в эксплуатацию первый универсальный буксир проекта Т3500.

Судно, аналогов которого не строили в Украине 13 лет, было спущено на воду еще в мае, однако к выполнению своих функций приступило лишь сейчас, сообщает ЦТС.

Буксир проекта Т3500 предназначен для проводки судов по Бугско-Днепровско-лиманскому каналу (БДЛК), их швартовки к причалам терминалов компании, проводки караванов несамоходных судов (2-4 ед.) по БДЛК и проведения караванов по каналам в период ледового состояния в районах плавания реки Днепр и Черного моря.

10 июля текущего года был спущен на воду уже второй многоцелевой морской буксир проекта Т3500 с названием "Нибулон 101".

Также в компании сообщили, что в данный момент ведут строительство еще четырех буксиров и самоходного перегрузчика.

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