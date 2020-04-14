В Украине создали тесты для определения антител к COVID-19

Украинским ученым и медикам, пятым в мире, удалось разработать собственные иммуноферментные тест-системы для определения антител к новому типу коронавируса COVID-19 в организме человека.

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Разработка предполагает применение метода иммуноферментного анализа, означающего возможность серологических лабораторий по всей стране тестировать сыворотку и плазму крови. Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что оценочные испытания тест-систем Научно-производственной компании "Диапроф-Мед" проводит НМУ имени Богомольца под руководством доктора медицинских наук, профессора Ольги Голубовской.

По словам отечественных ученых, полученные результаты позволяют разместить на рынке первую тест-систему для определения IgG – антител к COVID-19, в частности, к белку NC, который меньше всего подвергается мутациям.

В понедельник, 13 апреля, НПК "Диапроф-Мед" уже проинформировала о своей разработке Минздрав, подчеркнув, что тест-системы DIA-SARS-CoV-2-NP-IgG соответствуют требованиям технического регламента (Декларация про соответствие № COV-2020-04).

Стоит подчеркнуть, что имеющийся в Украине лабораторный парк для проведения иммуноферментного анализа позволяет ежедневно проводить более 1 млн подобных исследований: время реакции составляет 2,5 часа, количество единовременного определения – 96. А производственные мощности НПК "Диапроф-Мед" позволяют обеспечить проведение 250 тыс. тестов в день.

Ученые подчеркивают, что новый диагностический инструмент даст возможность ретроспективно выявлять людей, уже переболевших коронавирусом, выделять антитела в плазме их крови и использовать ее для лечения тяжелобольных пациентов.

Ко всему прочему, также тест-системы дадут возможность изучать популяционный иммунитет к COVID-19 и в дальнейшем проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против коронавируса.

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Китайские врачи в рамках исследования применили способ лечения коронавируса с помощью плазмы крови тех, кто уже выздоровел от COVID-19. Медики надеются, что такой метод поможет пациентам вылечиться за три дня.

В крови больных коронавирусом южнокорейские ученые виявили 38 антител, которые способны нейтрализовать COVID-19. В дальнейшем их могут использовать в препаратах для лечения инфицированных.

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