В Украине создадут тест, который с одного образца определит грипп или COVID-19

В Украине ученые создадут тест-систему, которая сможет с одного образца определять чем болен человек – коронавирусом, гриппом или парагриппом.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24". Он отметил, что Министерство здравоохранения уже направило заказ на эти тесты.

"Мы тесно сотрудничаем с Институтом молекулярной биологии, и мы с ними сидели за круглым столом и пришли к тому решению, что сегодня тест-систем, которые диагностируют коронавирусную болезнь огромное количество. В то же время нам нужно готовиться к сезону, когда к COVID-19 присоединится грипп, парагрипп и другие 200 гриппоподобных заболеваний", – рассказал Ляшко.

По его словам, украинские ученые пообещали создать тест-систему, которая сможет определять 5-6 видов вирусов.

"Наши академики сказали, что они сделают тест-систему, которая позволит нам с одной образца проявлять четко – это будет на 5-6 плашек панелей и четко будет показывать или это грипп, парагрипп или коронавирусная болезнь", – добавил Ляшко.

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