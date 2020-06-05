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5 июня • обновлено в 10:39
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В Украине с 5 июня ослабили карантин: что теперь разрешено

  • В Украине 5 июня продолжили смягчение карантина

  • Рестораны смогут полноценно принимать посетителей

  • Возобновляется регулярное авиасообщение

  • Режим самоизоляции для людей, которым больше 60 лет, отменен

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В Украине 5 июня стартовал очередной этап ослабления карантина. Новые правила коснутся транспорта, церквей, заведений общепита и пожилых людей.

Бары, кафе и рестораны теперь могут полноценно принимать посетителей при условии соблюдения противоэпидемиологических мер. В частности, пока остаются под запретом проведение банкетов и торжественных мероприятий, функционирование детских комнат, буфетов самообслуживания, приготовление еды на открытых кухнях. Заходить в заведение можно только в сопровождении его сотрудника.

В Украине 5 июня стартовал очередной этап ослабления карантина

В Украине 5 июня стартовал очередной этап ослабления карантина

Также с пятницы, 5 июня, возобновляется регулярное авиасообщение внутри страны. Международные рейсы со странами, которые будут готовы принимать украинцев, планируют запустить с 15 июня. Так, уже известно, что Турция открывает свои аэропорты для туристов из Украины 15 июня, а Грузия – 1 июля.

Разрешили снова проводить церковные службы и религиозные обряды. Но при условии, что в помещении будет соблюдаться дистанция между людьми – 1 человек на 1,5 кв. м.

В легковых автомобилях теперь могут ехать до пяти человек с учетом водителя и без учета детей до 14 лет.

В Украине с 5 июня ослабили карантин: что теперь разрешено

В Украине с 5 июня ослабили карантин: что теперь разрешено

globallookpress.com

Пожилым людям старше 60 лет с сегодняшнего дня можно отказаться от самоизоляции и свободно выходить на улицу.

Могут начинать работу и учреждения, предоставляющие услуги по размещению, кроме детских учреждений оздоровления и отдыха.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии отменили почти все ограничения, которые были введены из-за эпидемии COVID-19.

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Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Тег
карантин
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