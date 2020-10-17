В Украине – рекорд по COVID-19: "пронесло" только две области

В регионах Украины резко подскочило количество новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Согласно данным сайта СНБО, только в двух областях зафиксировано меньше 100 случаев за сутки – в Кировоградской (44) и Запорожской (97).

При этом больше всего случаев коронавируса обнаружили в Киеве – 598, Одесской области – 506, Харьковской – 472 и Днепропетровской – 464 случая.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 17 октября в Украине официально подтвержден 293 641 случай коронавирусной инфекции. Из них 6 410 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.