В Украине – рекорд по COVID-19: "пронесло" только две области
В регионах Украины резко подскочило количество новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).
Согласно данным сайта СНБО, только в двух областях зафиксировано меньше 100 случаев за сутки – в Кировоградской (44) и Запорожской (97).
При этом больше всего случаев коронавируса обнаружили в Киеве – 598, Одесской области – 506, Харьковской – 472 и Днепропетровской – 464 случая.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 17 октября в Украине официально подтвержден 293 641 случай коронавирусной инфекции. Из них 6 410 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.