В Украине разрешат работу садиков, транспорта и метро: Шмыгаль назвал даты

С 25 мая к работе может вернуться метро и детсады, однако только в случае благоприятной эпидемиологической обстановки в отдельных городах.

Начиная с 22 мая, Кабмин Украины может разрешить работу общественного транспорта, а с 25 мая – работу детсадов и метро.

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Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, подчеркнув, что последнее будет зависеть от эпидемиологической обстановки в определенных городах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"С 25 числа, то есть мы берем еще время на техническую подготовку, правительство разрешит работу детских садов, а также работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация. Тут будем работать совместно с местной властью", – сказал он.

Денис Шмыгаль

Вместе с тем, Шмыгаль уточнил, что 22 мая действие карантина будет продлено, но страна перейдет к его адаптивному формату.

"Поэтому уже с 22 числа будет принят ряд смягчений карантина. То есть мы позволим движение городского и пригородного наземного транспорта. Мы позволим проведение спортивных соревнований. Мы также откроем гостиницы, кроме хостелов. Работу отелей разрешим без работы ресторанов и бассейнов. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах", – добавил премьер, уточнив, что в церквях будет разрешено находиться одному человеку на 10 кв. метрах.

По словам Шмыгаля, вышеперечисленные решения будут приняты на заседании правительства 20 мая. Следующий, третий этап выхода страны из карантина, в случае благоприятной ситуации может стартовать уже с 1 июня.

Также в июне Украина может возобновить авиасообщение, в том числе международное. Однако, это будет зависеть от решения европейских стран.

"Авиасообщение, международное в том числе, возобновится вероятно в июне месяце. Но нужно, чтобы возобновилось сообщение с теми (странами), куда лететь. Необходимо понимать какие страны также возобновят авиасообщение", – отметил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина. Однако в восьми областях эпидемиологическая ситуация не позволяет это сделать.

Также он напомнил, что с 22 мая в Украине ожидается введение второго из пяти этапов ослабления ограничительных мер – адаптивного карантина в отдельных регионах, который может затянуться до конца 2020 года.

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