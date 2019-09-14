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14 сентября • обновлено в 16:35
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В Украине проведут перепись населения: названы сроки

1.4т Читать материал на украинском

К концу 2019 года Кабинет министров Украины планирует провести частичную перепись населения в стране. О полноформатной процедуре пока говорить не приходится, поскольку она невозможна в столь короткие сроки.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в рамках форума YES в Киеве 14 сентября.

"Мы думаем над тем, как провести перепись уже в этом, а не следующем году. Я не думаю, что это можно сделать полностью, но какую-то часть мы точно сделаем", – заверил он.

Также глава правительства пообещал сосредоточиться в 2020 году на масштабных системных реформах, в которых нуждается Украина. Однако прежде их должна поддержать Верховная Рада осенью текущего года.

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В Украине проведут перепись населения

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксминистр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив говорил, что перепись населения пройдет в 2020 году с помощью смартфонов.

Для этого в апреле бывший Кабмин создал межведомственную комиссию, которая должна была отвечать за перепись населения в стране.

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Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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70rus xxx
70rus xxx
Подождите еще немного,потом на пальцах пересчитаете.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Забавно будет посмотреть на результаты...
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