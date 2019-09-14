В Украине проведут перепись населения: названы сроки

К концу 2019 года Кабинет министров Украины планирует провести частичную перепись населения в стране. О полноформатной процедуре пока говорить не приходится, поскольку она невозможна в столь короткие сроки.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в рамках форума YES в Киеве 14 сентября.

"Мы думаем над тем, как провести перепись уже в этом, а не следующем году. Я не думаю, что это можно сделать полностью, но какую-то часть мы точно сделаем", – заверил он.

Также глава правительства пообещал сосредоточиться в 2020 году на масштабных системных реформах, в которых нуждается Украина. Однако прежде их должна поддержать Верховная Рада осенью текущего года.

В Украине проведут перепись населения Капитал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксминистр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив говорил, что перепись населения пройдет в 2020 году с помощью смартфонов.

Для этого в апреле бывший Кабмин создал межведомственную комиссию, которая должна была отвечать за перепись населения в стране.

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