В Украине пройдут первые грозы: где и когда ждать

В среду, 10 апреля, в Украине немного похолодает и начнутся дожди. В южных областях к 11 апреля и вовсе ожидаются первые весенние грозы.

Об этом в эфире "Эспрессо.TV" рассказала синоптик Наталия Диденко. В частности, на западе температура воздуха будет самой низкой по Украине — 8-12 градусов тепла. Теплее будет на Закарпатье, однако с влажностью, облачной погодой и дождями.

Гроза Pixabay

На севере Украины 10 апреля ожидается достаточно теплая погода, 14-19 градусов тепла. Вместе с тем, там также сохраняется вероятность периодических дождей.

На востоке Украины существенные осадки маловероятны, воздух прогреется до 15-17 градусов. В центральной части местами также пройдут небольшие дожди, столбики термометров подымутся до 15-19 тепла.

В южной части Украины 11 апреля будет тепло, 17-21 градус, но в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и, возможно, с первыми грозами. В Киеве в этот день также может пройти дождь, но будет тепло — 17-18 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Укргидрометцентре также рассказали, что в Украине 10 апреля в западные области переместится более прохладный воздух из Центральной Европы. Остальная территория еще останется в теплой воздушной массе, но в большинстве областей, кроме юго-востока, увеличится облачность и пройдут дожди, местами с грозами.

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