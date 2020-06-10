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10 июня • обновлено в 11:07
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В Украине поменяли дорожные знаки: как выглядят теперь

1.4т
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"Укравтодор" внедряет запуск новой навигации на дорогах Украины, который предусматривает также и установление новых дорожных знаков.

Как рассказал в Facebook глава агенства Александр Кубраков, это поможет водителям лучше ориентироваться в местности и лучше планировать маршруты.

"Мне трудно представить, что сейчас, после того как будут обновлены тысячи километров дорог, на них будут установлены знаки старого образца. Качественное дорожное покрытие и современная навигация – по-настоящему европейские дороги в Украине", – отметил он.

В Украине поменяли дорожные знаки: как выглядят теперь

Кубраков напомнил, что дорожные знаки – это информация для планирования маршрутов, предупреждения о возможных дорожных осложнениях и запрещенных действиях. От их качества и функциональности зависит безопасность участников дорожного движения.

"Наша общая задача – сделать ориентирования в путешествиях максимально комфортным и доступным. Особенно, когда решение нужно принимать быстро", – подчеркнул Кубраков.

Отмечается, что экспериментальные знаки уже установлены на Львовщине. В планах "Укравтодора" ввести новую навигацию на маршруте Киев – Днепр (Н-31), Северодонецк – КПП Станица – Луганская, Киев – Знаменка (Н-01) и многих других маршрутах.

В Украине изменили дорожные знаки

В Украине изменили дорожные знаки

Facebook / Александрович Кубраков

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 1 июня запустили систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
Укравтодор
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