В Украине поменяли дорожные знаки: как выглядят теперь

"Укравтодор" внедряет запуск новой навигации на дорогах Украины, который предусматривает также и установление новых дорожных знаков.

Как рассказал в Facebook глава агенства Александр Кубраков, это поможет водителям лучше ориентироваться в местности и лучше планировать маршруты.

"Мне трудно представить, что сейчас, после того как будут обновлены тысячи километров дорог, на них будут установлены знаки старого образца. Качественное дорожное покрытие и современная навигация – по-настоящему европейские дороги в Украине", – отметил он.

Кубраков напомнил, что дорожные знаки – это информация для планирования маршрутов, предупреждения о возможных дорожных осложнениях и запрещенных действиях. От их качества и функциональности зависит безопасность участников дорожного движения.

"Наша общая задача – сделать ориентирования в путешествиях максимально комфортным и доступным. Особенно, когда решение нужно принимать быстро", – подчеркнул Кубраков.

Отмечается, что экспериментальные знаки уже установлены на Львовщине. В планах "Укравтодора" ввести новую навигацию на маршруте Киев – Днепр (Н-31), Северодонецк – КПП Станица – Луганская, Киев – Знаменка (Н-01) и многих других маршрутах.

В Украине изменили дорожные знаки Facebook / Александрович Кубраков

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 1 июня запустили систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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