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8 апреля • обновлено в 11:37
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В Украине ослабят карантин и запустят общественный транспорт: инфекционист назвала главное условие

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Если количество больных на коронавирус в Украине начнет снижаться, карантин могут ослабить после 24 апреля, а также запустить общественный транспорт.

Такую гипотезу в комментарии OBOZREVATEL допустила врач-инфекционист Алла Мироненко. По ее словам, сейчас вирус передается в основном людьми, которые неделю-две назад вернулись из инфицированных страны, но этот "ресурс" должен иссякнуть до конца апреля из-за карантинных мероприятий.

"В Украине экстраординарная ситуация. Мы пустили 150-170 тысяч людей, которые вернулись из наиболее инфицированных стран. Вот они и те лица, с которыми они контактировали, делают погоду нам сейчас. Если этот "ресурс" иссякнет и все будут соблюдать гигиену рук, дистанцию, а в помещении одевать маску, думаю, нам удастся сдержать вирус. Карантин могут начать ослаблять после 24 апреля, я бы еще запустила общественный транспорт", – подчеркнула она.

Карантин в Украине

Карантин в Украине

По словам инфекциониста, в транспорт можно будет пускать людей только в масках и перчатках, а вот школы открывать будет еще рано.

"Поскольку школьники уже наладили обучение в интернете, то пусть уже дистанционно и заканчивают. Не стоит собирать много детей в одном помещении в школе. Заболеют они или нет, но могут служить источником распространения вируса. В школу можно пускать уже после лета. Думаю, летом будет легче. Повышенная температура, ветер, сквозняки, будут пагубно влиять на возбудителя в воздухе", – подытожила Мироненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, а словам украинского вирусолога Надежды Жлобак, высокий процент заболеваемости Covid-19 в Украине людей в возрасте 20-55 лет связан с тем, что они заразились во время путешествий западным странам, где наблюдалась вспышка вируса.

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Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
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