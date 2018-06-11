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В Украине ограничили полеты беспилотников: что это значит

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Государственная авиационная служба Украины изменила правила для дистанционно пилотируемых летательных аппаратов весом до 2 кг.

Соответствующие изменения были внесены во временный порядок использования воздушного пространства Украины, сообщили в Госавиаслужбе.

Согласно порядку, полеты беспилотников весом до 2 кг могут осуществляться без дополнительных разрешений государственных ведомственных органов. Однако необходимо выполнять ряд требований.

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Так, полеты должны быть исключительно в дневное время суток. Запрещено летать над объектами под охраной, определенными Минобороны, МВД, Госпогранслужбой, СБУ, Национальной полицией, Национальной гвардией, Управлением госохраны, другими военными и правоохранительными органами, а также над исправительными учреждениями, тюрьмами и СИЗО.

Подобные беспилотники не могут осуществлять полеты над дорогами государственного значения, промышленными зонами, электростанциями, железнодорожными станциями, морскими портами, хранилищами топлива, нефти, газа, других опасных веществ и жидкостей и т. п.

При этом, можно пересекать центральные улицы городов, поселков городского типа и сел, железные дороги государственного и регионального значения и линии электропередачи. Но летать над ними запрещено.

Кроме того, запрещено летать над местами аварий и катастроф, зон полицейских, АТО, специальных операций и зон, "определенных для обеспечения безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана". Также запрещен полет над "другими важными государственными и потенциально опасными объектами" без указания уточнений.

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В то же время, полет над вышеперечисленными объектами можно осуществлять с разрешения соответствующего ведомства, владельца, администрации и т. д.

Согласно новому порядку, скорость такого беспилотника не должна превышать 160 км/ч, высота полета — 50 м, расстояние до пилота — 500 м. Расстояние до посторонних лиц должно быть не менее 30 м, для детей до 12 лет — не ближе 50 м, для групп более 12 человек — не ближе 150 м.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали снимки Труханова острова в Киеве с квадрокоптера.

Место
Украина
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Петров Игорь
Петров Игорь
Когда такое было в России пару лет назад, свободные цэевропейцы шутили про рабский Мордор, где всё только под контролем ФСБ. А на Украине типа не так ))
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