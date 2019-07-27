Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

В Киеве начался крестный ход в честь годовщины крещения Руси: все подробности

2.1т Читать материал на украинском

В субботу, 27 июля, в Киеве проходит Крестный ход в честь 1031-летия крещения Киевской Руси. Его проводит Украинская православная церковь Московского патриархата.

Правоохранители пропускают всех желающих к Владимирской горке, однако проверяют граждан, сканируя их металлоискателями, передают "Вести" (чтобы посмотреть фото и видео-трансляцию, доскролльте до конца страницы).

Официальное начало было назначено на 13:00. В столицу приехали делегации со всех областей Украины. Ожидают представителей всех 53 епархий. С целью недопущения нарушений во время религиозного шествия верующих, с утра на Крещатике дежурит большое количество полицейских.

Стоит отметить, что сегодня проходит первый Крестный ход, всего же в течении выходных их будет три.

OBOZREVATEL ведет для вас онлайн-трансляцию событий:

13:47 Один из учасников митинга Ярослав заявил, что принимает участие в Крестном ходе не первый год. А принятие Украиной Томоса об автокефалии никак не повлияло на его жизнь. "Как был православным - так и остался", - сказал парень.

13:30 Начался Крестный ход и паломники двинулись с Владимирской горки от памятника князю Владимиру - в Киево-Печерскую лавру. Во главе колонны верующих шли Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий, член Священного синода Украинской православной церкви митрополит Антоний, ряд архиереев, а также украинские политики Вадим Новинский и Юрий Бойко.

Крестный ход

Крестный ход

скриншот

13:25 Священнослужители и паломники готовятся начать крестный ход. Во главу колонны принесли святые мощи Владимира Крестителя и чудотворные иконы.

12:50 прибыл предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий в окружении архиереев. Также присутствует украинский политик Юрий Бойко.

12:35 на Владимирской горке появился лидер фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

12:00 Прибыл член Священного синода УПЦ МП митрополит Антоний и ряд других митрополитов.

11:20 На Владимирской горке собрались верующие и священники УПЦ МП. Люди начали выстраиваться в очередь к иконам и святым мощам.

Новости
Два крестных хода в честь Крещения Руси: священник предупредил о возможных провокациях
Крестный ход 2019

Крестный ход 2019

"Вести"

Крестный ход 2019

Крестный ход 2019

"Вести"

Крестный ход 2019

Крестный ход 2019

"Вести"

Крестный ход 2019

Крестный ход 2019

"Вести"

Крестный ход 2019

Крестный ход 2019

"Вести"

Крестный ход 2019

Крестный ход 2019

"Вести"

Крестный ход 2019

Крестный ход 2019

"Вести"

Крестный ход 2019

Крестный ход 2019

"Вести"

Крестный ход 2019

Крестный ход 2019

"Вести"

Крестный ход 2019

Крестный ход 2019

"Вести"

Крестный ход 2019

Крестный ход 2019

"Вести"

Крестный ход 2019

Крестный ход 2019

"Вести"

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, в центр Киева стянули дополнительные наряды силовиков и усилили меры безопасности в связи с мероприятиями в честь 1031-летия крещения Киевской Руси.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Митрополит Онуфрий Юрий Бойко Вадим Новинский
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
23
3
Смешно
2
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Viking Ingwar
Viking Ingwar
И что: псевдо-православным надоело ходить на этот ход? Где массы? Мы что - уже не православные? Нет денег? Нет идеи? Нет веры???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Верующих каноничной Православной Церкви УПЦ МП с ПРАЗДНИКОМ!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Крымчанин Юрий, ху...зником. Какое отношение РПЦ имеет к Крещению КИЕВСКОЙ РУСИ. Ты в крым откуда понаехал?!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пузій Федір
Пузій Федір
Навіщо нам цей московський цырк? Самі приймали активну участь в розв"язуванні війни, а зараз вони моляцца замір?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Ш. Олег
Ш. Олег
Пузій Федір, "вам" - це кому, шановний?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel