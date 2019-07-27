В Киеве начался крестный ход в честь годовщины крещения Руси: все подробности

В субботу, 27 июля, в Киеве проходит Крестный ход в честь 1031-летия крещения Киевской Руси. Его проводит Украинская православная церковь Московского патриархата.

Правоохранители пропускают всех желающих к Владимирской горке, однако проверяют граждан, сканируя их металлоискателями, передают "Вести" (чтобы посмотреть фото и видео-трансляцию, доскролльте до конца страницы).

Официальное начало было назначено на 13:00. В столицу приехали делегации со всех областей Украины. Ожидают представителей всех 53 епархий. С целью недопущения нарушений во время религиозного шествия верующих, с утра на Крещатике дежурит большое количество полицейских.

Стоит отметить, что сегодня проходит первый Крестный ход, всего же в течении выходных их будет три.

OBOZREVATEL ведет для вас онлайн-трансляцию событий:

13:47 Один из учасников митинга Ярослав заявил, что принимает участие в Крестном ходе не первый год. А принятие Украиной Томоса об автокефалии никак не повлияло на его жизнь. "Как был православным - так и остался", - сказал парень.

13:30 Начался Крестный ход и паломники двинулись с Владимирской горки от памятника князю Владимиру - в Киево-Печерскую лавру. Во главе колонны верующих шли Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий, член Священного синода Украинской православной церкви митрополит Антоний, ряд архиереев, а также украинские политики Вадим Новинский и Юрий Бойко.

Крестный ход скриншот

13:25 Священнослужители и паломники готовятся начать крестный ход. Во главу колонны принесли святые мощи Владимира Крестителя и чудотворные иконы.

12:50 прибыл предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий в окружении архиереев. Также присутствует украинский политик Юрий Бойко.

12:35 на Владимирской горке появился лидер фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

12:00 Прибыл член Священного синода УПЦ МП митрополит Антоний и ряд других митрополитов.

11:20 На Владимирской горке собрались верующие и священники УПЦ МП. Люди начали выстраиваться в очередь к иконам и святым мощам.

Крестный ход 2019 "Вести"

Крестный ход 2019 "Вести"

Крестный ход 2019 "Вести"

Крестный ход 2019 "Вести"

Крестный ход 2019 "Вести"

Крестный ход 2019 "Вести"

Крестный ход 2019 "Вести"

Крестный ход 2019 "Вести"

Крестный ход 2019 "Вести"

Крестный ход 2019 "Вести"

Крестный ход 2019 "Вести"

Крестный ход 2019 "Вести"

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, в центр Киева стянули дополнительные наряды силовиков и усилили меры безопасности в связи с мероприятиями в честь 1031-летия крещения Киевской Руси.

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