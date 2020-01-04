В Украине могут перенести все церковные праздники: Епифаний назвал условие

В будущем Православная церковь Украины перейдет на Григорианский календарь, и тогда все церковные праздники будут перенесены. Но пока что украинцы не готовы к такой реформе, поэтому нужна большая просветительская работа.

Об этом заявил глава ПЦУ митрополит Епифаний в интервью "Радио Свобода". По его словам, только когда все православные украинцы объединятся, будет легче принять соответствующее решение (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Украинский народ пока не готов к календарной реформе. Поскольку сейчас не все православные объединены, то сейчас мы этот вопрос поднимаем, но мы видим, что есть большое сопротивление", – сказал Епифаний.

В Украине могут перенести все церковные праздники

Он отметил, что в епархиях пока что только около половины верующих не против перехода на Григорианский календарь, и этот вопрос может разделить людей.

"Мы должны понимать одну вещь. Мы говорим о переносе только Рождества Христова, но нужно перенести все празднества... Это нужно менять всю календарную систему, которая действует сейчас в церкви. Церковь в целом не против, но мы говорим о том, что это не сейчас, нужно провести большую просветительскую работу", – подытожил Епифаний.

Как сообщалOBOZREVATEL:

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что Рождество в Украине можно праздновать по григорианскому календарю – 25 декабря.

Позже в Православной церкви Украины в целом поддержали инициативу предстоятеля, но указали на возможные негативные последствия.

Со своей стороны глава Православной церкви Украины Епифаний отметил, что главная опасность переноса даты празднования Рождества в Украине заключается в том, что этим может воспользоваться Московский патриархат.

Вскоре Епифаний заявил, что Православная церковь Украины намерена не только перенести дату празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, но и провести реформу церковного календаря.

Выяснилось, что большинство граждан Украины негативно относится к инициативе перенести празднование Рождества.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!