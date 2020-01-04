Главная Новости
4 января • обновлено в 14:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украине могут перенести все церковные праздники: Епифаний назвал условие

2.8т
Читать материал на украинском

В будущем Православная церковь Украины перейдет на Григорианский календарь, и тогда все церковные праздники будут перенесены. Но пока что украинцы не готовы к такой реформе, поэтому нужна большая просветительская работа.

Об этом заявил глава ПЦУ митрополит Епифаний в интервью "Радио Свобода". По его словам, только когда все православные украинцы объединятся, будет легче принять соответствующее решение (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Украинский народ пока не готов к календарной реформе. Поскольку сейчас не все православные объединены, то сейчас мы этот вопрос поднимаем, но мы видим, что есть большое сопротивление", – сказал Епифаний.

В Украине могут перенести все церковные праздники

В Украине могут перенести все церковные праздники

Он отметил, что в епархиях пока что только около половины верующих не против перехода на Григорианский календарь, и этот вопрос может разделить людей.

Новости
"УПЦ МП станет сектой": митрополит увидел знак в отказе от переноса Рождества

"Мы должны понимать одну вещь. Мы говорим о переносе только Рождества Христова, но нужно перенести все празднества... Это нужно менять всю календарную систему, которая действует сейчас в церкви. Церковь в целом не против, но мы говорим о том, что это не сейчас, нужно провести большую просветительскую работу", – подытожил Епифаний.

Как сообщалOBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Вероника Ковбасюк
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Тег
Православная церковь Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
13
11
Смешно
9
Интересно
5
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Винниченко Александр
Винниченко Александр
Униаты как и при Гетманщине пытаются закабалить народ Украины навязывая им католические скрепы... не выйдет паны галичане!А попробуете то будет вам новый батько Хмель!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги