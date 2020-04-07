В Украине коронавирус обнаружили уже у 172 медицинских работников.

Об этом сообщил главный санитарный врач и замглавы Минздрава Виктор Ляшко 7 апреля, передает УНИАН.

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"Сейчас у 172 медиков установлен диагноз коронавирусная инфекция, который подтвержден лабораторно. Это большая цифра, но вопрос в том, что медики во всех странах – это первые люди, которые встречаются с больными, в частности, и с коронавирусной болезнью, поэтому наша просьба к медикам встречать всех, как потенциально инфицированных на коронавирусную болезнь", – сказал Ляшко.

По его словам, когда семейные врачи и бригады скорой помощи и врачи инфекционных отделений встречают больных с симптомами ОРВИ, они не думают о коронавирусной болезни.

Украинские врачи. Иллюстрация Минздрав

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 7 апреля в Украине официально подтверждено 1462 случая заболевания коронавирусом COVID-19.

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