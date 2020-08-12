В Украине изменили и дополнили критерии определения зон карантина во время эпидемии коронавируса (COVID-19).

Решение об этом было принято на заседании Кабинета министров в среду, 12 августа.

"Раньше мы уровень угрозы определяли по четырем показателям: количество коек, случаев, тестирований и динамика роста количества случаев. Мы объединили два показателя и сейчас будем определять по трем показателям: заполненность коек, тестирование, уровень заболеваний на 100 тысяч населения за 14 дней" , – пояснил глава Минздрава Максим Степанов

Он добавил, в ведомстве решили объединить два показателя, по которым определялась принадлежность административной единицы в карантинной зоны.

"У нас были динамика заболеваемости и количество заболеваний, мы решили объединить их в один показатель и считать, исходя из количества новых больных 100 тысяч населения за предыдущие 14 дней. Это понятный показатель ", – сказал министр.

Степанов добавил, что теперь число тестов должно быть не меньше 24 на 100 тысяч в течение семи дней, а показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости – 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней.

Принимать решение относительно каждой зоны будет Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций каждые семь дней. При этом решение о смягчении карантина может быть принято не ранее 14 дней.

Поясняется, что если уровень загруженности коек пять дней подряд по всему региону 50% и больше, то на территории всего региона устанавливается оранжевый уровень, если больше 75% – красный уровень.

Чиновник добавил, что более детальные критерии позже будут опубликованы на сайте правительства и Минздрава.

В Украине изменили условия адаптивного карантина: что важно знать

Отметим, что ранее на брифинге глава Минздрава Максим Степанов пояснил, что в Украине изменят порядок определения зон карантина, объединив некоторые показатели в один.

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