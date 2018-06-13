Скандал с продажей ребенка в Украине: горе-мать сделала признание

Задержанная за попытку продажи новорожденной дочери жительница Черкасской области Ольга Кравченко хотела на вырученные деньги купить велосипед и сделать ремонт в доме.

Об этом женщина, которая была готова расстаться с младенцем за 140 тысяч гривен, призналась на заседании суда, передает ТСН.

Горе-мать, для которой новорожденная дочь стала уже третьим ребенком, заявила, что сожалеет о своем поступке и попросила отпустить ее домой.

В ходе суда выяснилось, что отец двоих старших детей женщины отбыл наказание в тюрьме за непредумышленное убийство, а ее родной брат, который живет в одном доме с племянницами, имеет психические расстройства.

В результате Ольге присудили домашний арест без обязательства ношения электронного браслета.

Как сообщалOBOZREVATEL, Знакомые Ольги знали о ее намерении продать ребенка.