В Украине шесть регионов стали эпицентрами заражения COVID-19: Харьковская область – 254 человека, Черновицкая – 170, Львовская – 166, Ивано-Франковская – 148, Одесская – 139 и Киев – 232.

Об этом на брифинге в субботу, 15 августа, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он добавил, что в среднем по Украине загруженность мест в больницах пациентами с COVID-19 составляет 24%. Но есть регионы, где этот показатель завышенный:

Киев – 52%

Ивано-Франковская область – 48,8%

Львовская область – 52,2%

Черновицкая – 52,4%

При этом в Запорожской области наблюдается низкий показатель загруженности в больницах – 3,6%.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 14 августа, в Украину заразились 1847 человек, что стало новым антирекордом.

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