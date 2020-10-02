В Украине быстро возросло количество госпитализаций с COVID-19: Степанов предупредил об угрозе коллапса
Глава Минздрава рассказал, что в больницы уже попали 15 797 инфицированных
Вскоре в медучреждениях может не хватить врачей и персонала
В связи с этим министр призвал не забывать о масках, дистанции и гигиене
Из-за стремительного роста госпитализаций инфицированных COVID-19 в Украине вскоре может наступить коллапс в больницах для пациентов с этой болезнью.
Об этом во время брифинга предупредил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что только за прошедшие сутки, 1 октября, в медучреждения попал 801 гражданин. Всего же в стационарах украинских больниц уже находится 15 797 человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Вы видите, что очень быстро растет количество людей, находящихся в больницах и имеющих среднюю тяжесть или тяжелое течение болезни. Мы видим стремительный рост количества заболевших. Минздрав в течение длительного периода времени предупреждает и говорит именно о такой ситуации, что это все у нас может происходить, если мы не будем соблюдать правила новой реальности", – отметил чиновник.
По словам Степанова, самой показательной является статистика количества госпитализированных, новых больниц, выделенных под прием больных с СOVID-19, тестов и койко-мест для зараженных.
"Но у любой системы есть соответствующий предел. Мы можем сколько угодно добавлять новые кровати, подводить кислород, но банально у нас может не хватить медицинских работников. Я обращаюсь к вам, уважаемые украинцы, пожалуйста, пользуйтесь правилами, которые есть в нашей стране в связи с коронавирусом: надевайте маску, соблюдайте социальную дистанцию. Это все снижает риск инфицирования", – подытожил Степанов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 октября в Украине официально подтвержден 217 661 случай коронавирусной инфекции. Из них 4633 обнаружены за минувшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.
От COVID-19 в стране умерло уже 4261 человек (+68 за сутки), а 96 591 пациентов (+2 193) полностью побороли болезнь.