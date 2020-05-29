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29 мая • обновлено в 14:01
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В Украине бушует циклон: синоптик озвучила свежий прогноз погоды

1.6т
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Погода в Украине на выходные, 30-31 мая, в большинстве областей будет влажной с периодическими дождями разной интенсивности.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram. По ее словам, в Украину ворвался циклон Isolde.

"Снова в Украине – дожди, местами с грозами на востоке и сильным ветром в западных, восточных областях и на юге. Наиболее интенсивными будут осадки завтра вдоль северной границы. В воскресенье дожди немного растянет прояснениями в северных областях Украины", – написала она.

Дожди в Украине

Дожди в Украине

украинские новости

Температура воздуха низкой ожидается в западных областях, +9..+14 градусов, на востоке и юге – +18..+22 градуса. Всего в дневные часы в Украине на выходных столбики термометров будут колебаться в пределах +15.. +19 градусов.

В Киеве на выходные – периодические дожди, которые будут чередоваться с прояснениями. Температура воздуха ночью +10..+12 градусов, днем +15..+17 градусов.

Кроме того, Диденко предупредила о возможных туманах, и посоветовала водителям быть внимательнее на дорогах. Синоптик добавила, что потепление, но не сухой антициклон, придет в Украину на следующей неделе.

Погода в Украине на 30-31 мая

Погода в Украине на 30-31 мая

Наталья Диденко / Telegram

Погода в Украине на 30-31 мая

Погода в Украине на 30-31 мая

Наталья Диденко / Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Диденко объяснила, что ухудшение погоды в Украине связано с тем, что страну продолжает накрывать циклон, который начался 27 мая. Он несет атмосферный вихрь с воздушным потоком против часовой стрелки.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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