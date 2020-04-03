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3 апреля • обновлено в 22:28
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"В Украине будет катастрофа!" Порошенко озвучил главную опасность в Украине из-за пандемии

4.7т
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Председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал оснастить врачей средствами индивидуальной защиты, чтобы они не подцепили коронавирус от больных пациентов.

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В противном случае – будет катастрофа, заявил пятый президент Украины в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером.

"Если вы требуете от врача, чтобы он тестировал, ездил к больным на скорой, предоставлял услуги – его надо защитить. Потому что если врачи заболеют в течение первой недели, в стране будет катастрофа, потому что некому будет лечить", – заявил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL , президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии, который в частности предусматривает отправку украинских медиков для помощи итальянским коллегам в борьбе с пандемией COVID-19.

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Тема
Коронавирус
Персоны
Петр Порошенко Савик Шустер
Место
Украина
Теги
карантин врачи
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Дурни мы, маленькие украинцы. Такого гарного Президента Нации не выбрали! Какое лицо, в анфас и профиль, какая биография.....
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Белый господин
Белый господин
А мятый президент ограничится заявлениями или денег даст. Кстати, где он?
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