"В Украине будет катастрофа!" Порошенко озвучил главную опасность в Украине из-за пандемии

Председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал оснастить врачей средствами индивидуальной защиты, чтобы они не подцепили коронавирус от больных пациентов.

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В противном случае – будет катастрофа, заявил пятый президент Украины в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером.

"Если вы требуете от врача, чтобы он тестировал, ездил к больным на скорой, предоставлял услуги – его надо защитить. Потому что если врачи заболеют в течение первой недели, в стране будет катастрофа, потому что некому будет лечить", – заявил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL , президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии, который в частности предусматривает отправку украинских медиков для помощи итальянским коллегам в борьбе с пандемией COVID-19.

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