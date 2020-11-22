В Украине более 12 тысяч заболевших COVID-19 за сутки: статистика на 22 ноября
В Киеве и на Днепропетровщине зафиксировали по более чем 1000 инфицированных
В Украине уже выздоровели 286 917 пациентов
При этом инфекция унесла жизни 10 951 украинца
В Украине на утро воскресенья, 22 ноября, подтверждено 624 744 случая коронавируса, из них за сутки были обнаружены 12 079. В частности, заболели 489 детей и 375 медработников.
Инфекция унесла жизни уже 10 951 украинца (+138 за сутки), при этом 286 917 пациентов (+4604 за сутки) смогли побороть ее. Статистикой в Facebook поделился министр здравоохранения Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 59006 случаев;
Винницкая область – 15314 случаев;
Волынская область – 21456 случаев;
Днепропетровская область – 28561 случай;
Донецкая область – 20026 случаев;
Житомирская область – 26154 случаи;
Закарпатская область – 21368 случаев;
Запорожская область – 23800 случаев;
Ивано-Франковская область – 31859 случаев;
Киевская область – 30342 случаи;
Кировоградская область – 4258 случаев;
Луганская область – 5666 случаев;
Львовская область – 40879 случаев;
Николаевская область – 14957 случаев;
Одесская область – 37365 случаев;
Полтавская область – 18243 случаи;
Ривненская область – 27912 случаев;
Сумская область – 22612 случаев;
Тернопольская область – 25566 случаев;
Харьковская область – 51398 случаев;
Херсонская область – 8549 случаев;
Хмельницкая область – 26227 случаев;
Черкасская область – 17748 случаев;
Черновицкая область – 31034 случаи;
Черниговская область – 14444 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 22 ноября коронавирусом в мире заразились почти 58,5 млн людей, более 659 тысяч – за последние сутки.