В ЦИК напомнили правила голосования на выборах во время карантина

В Центральной избирательной комиссии призвали украинцев соблюдать карантин и противоэпидемиологические мероприятия во время голосования во втором туре выборов мэров 22 ноября.

На Facebook-странице ЦИК напомнили, что на избирательный участок необходимо взять с собой защитную маску и ручку, а также соблюдать дистанцию. Кроме того, там отметили, что для лиц, имеющих признаки респираторного заболевания, предусмотрены отдельные кабинки.

"Правила безопасности – неизменны: маска + личная ручка, дистанция, отдельная кабинка для голосования, если есть признаки заболевания. Легкого выбора и безопасного голосования!", – сказано в сообщении.

Также в ЦИК отметили, что карантин "выходного дня" не влияет на повторное голосование, поскольку "люди не ограничены в реализации своего конституционного права".

В комиссии также напомнили основные правила безопасности, которые должны соблюдаться на избирательных участках:

при входе на участок будут измерять температуру,

разметка для соблюдения дистанции

дезинфицирующие средства для рук

отдельные кабинки голосования для людей, имеющих признаки заболевания.

Напомним, второй тур выборов городских голов 22 ноября состоится в 11 городах Украины: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород, Черкассы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября в Украине состоялись выборы мэров городов, глав поселковых и сельских советов, а также депутатов в местные органы власти всех уровней.