В ЦИК напомнили правила голосования на выборах во время карантина

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
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Карантин выходного дня и выборы в Украине

В Центральной избирательной комиссии призвали украинцев соблюдать карантин и противоэпидемиологические мероприятия во время голосования во втором туре выборов мэров 22 ноября.

На Facebook-странице ЦИК напомнили, что на избирательный участок необходимо взять с собой защитную маску и ручку, а также соблюдать дистанцию. Кроме того, там отметили, что для лиц, имеющих признаки респираторного заболевания, предусмотрены отдельные кабинки.

"Правила безопасности – неизменны: маска + личная ручка, дистанция, отдельная кабинка для голосования, если есть признаки заболевания. Легкого выбора и безопасного голосования!", – сказано в сообщении.

Также в ЦИК отметили, что карантин "выходного дня" не влияет на повторное голосование, поскольку "люди не ограничены в реализации своего конституционного права".

В комиссии также напомнили основные правила безопасности, которые должны соблюдаться на избирательных участках:

  • при входе на участок будут измерять температуру,

  • разметка для соблюдения дистанции

  • дезинфицирующие средства для рук

  • отдельные кабинки голосования для людей, имеющих признаки заболевания.

Напомним, второй тур выборов городских голов 22 ноября состоится в 11 городах Украины: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород, Черкассы.

Второй тур выборов мэров
В ЦИК напомнили правила голосования на выборах во время карантина

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября в Украине состоялись выборы мэров городов, глав поселковых и сельских советов, а также депутатов в местные органы власти всех уровней.

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