В центре Одессы столкнулись два авто: есть жертва и пострадавшие

В четверг, 15 октября, в Одессе на 11-й станции Большого Фонтана произошло смертельное ДТП.

Как сообщает "Думская" со ссылкой на патрульную полицию, Renault Sandero двигался по Фонтанской дороге в направлении Ванного переулка и не уступил дорогу автомобилю BMW, который ехал по главной дороге (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В результате столкновения пассажирка Renault от полученных травм скончалась на месте, еще две пассажирки машин пострадали.

На месте ДТП работают следователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе пьяный водитель на Lexus влетел в два припаркованных автомобиля и перевернулся.