В центре Одессы столкнулись два авто: есть жертва и пострадавшие

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
3,4 т.
В ДТП в Одессе две женщины пострадали, еще одна погибла

В четверг, 15 октября, в Одессе на 11-й станции Большого Фонтана произошло смертельное ДТП.

Как сообщает "Думская" со ссылкой на патрульную полицию, Renault Sandero двигался по Фонтанской дороге в направлении Ванного переулка и не уступил дорогу автомобилю BMW, который ехал по главной дороге (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В результате столкновения пассажирка Renault от полученных травм скончалась на месте, еще две пассажирки машин пострадали.

На месте ДТП работают следователи.

Пассажирка Renault от полученных травм скончалась на месте
Renault не уступил дорогу BMW

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе пьяный водитель на Lexus влетел в два припаркованных автомобиля и перевернулся.

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