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В трусах и с пивом: Юзика из "Слуги народа" засекли на пляже под Одессой

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Общество
3,0 т.
Юрия Корявченкова из 'Слуги народа' засекли на пляже под Одессой

Юрия Корявченкова из "Слуги народа" засекли на пляже под Одессой. УНИАН

В курортном поселке Грибовка под Одессой на пляже заметили депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Корявченкова.

Об этом сообщило издание Klymenko Time. Бывший артист "Квартала-95", известный как Юзик, стоял на пляже с бокалом пива и в трусах, общаясь с одним из отдыхающих.

Верховная Рада ушла на каникулы 17 июля, и некоторые нардепы ввиду карантинных ограничений во всем мире предпочли зарубежным отечественные курорты.

Юрия Корявченкова заметили на пляже в Грибовке

Юрия Корявченкова заметили на пляже в Грибовке (Klymenko Time)

Нардеп держал в руках стакан с пивом

Нардеп держал в руках стакан с пивом (Klymenko Time)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ноябре 2019 года разгорелся скандал из-за разговора, который "слил" в свой Telegram-канал исключенный из "Слуги народа" народный депутат Антон Поляков. Юзик на записи пытался "порешать" выгодные дела.

УкраинаОдессаОтпуск-2020Юрий Корявченков
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