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''В Томосе этого нет!'' У Варфоломея развенчали миф России о ПЦУ

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Предоставление Константинополем Томоса об автокефалии Православной церкви Украины не делает государства зависимым от него.

Об этом заявил "Прямому" экзарх Вселенского патриархата, архиепископ Даниил Памфилийский, развенчав заявление РПЦ и священников МП.

"Удивило то, что некоторые личности начали забрасывать Вселенской патриархии, что в Томосе вписана какая-то духовная зависимость Украинской церкви от Константинополя. Конечно, это церковь-мать. Мы духовные отношения с церковью-матерью. Это не значит, что Украинская православная церковь является зависимой от Константинополя", — сказал он.

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"ПЦУ имеет духовное родство с ней, она признает верховенство Вселенского патриарха как первого среди равных. Но это не значит, что она имеет какую-то зависимость от Константинополя", — подчеркнул архиепископ.

''В Томосе этого нет!'' У Варфоломея развенчали миф России о ПЦУ

LIGA.net

Напомним, Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины Вселенский патриарх Варфоломей подписал в субботу, 5 января.

6 января после божественной литургии документ об автокефалии вручили митрополиту Православной церкви Украины Епифанию, а вскоре Томос привезли в Киев.

OBOZREVATEL накануне публиковал перевод текста Томоса. Также в сети появились фото и видео исторического момента.

В Русской православной церкви гневно отреагировали на предоставление Православной церкви Украины Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем, назвав этот документ "простой бумагой". Реакция представителей Московского патриархата в Украине не отличалась от позиции РПЦ.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Теги
Томосединая церковь
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
"хай лани широкодоли і Дніпро і кручі станут вам поперек горла ! ..москААлі иППучі !
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Shukaev Vladimir
Shukaev Vladimir
СЦУкам бармалеи турецкие продолжают в уши СЦАть.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Shukaev Vladimir, слопатоед, расслабься, по факту это подтвердится. А вот то,что мокшанам уже 2 десятилетия скармливают дерьмо - тоже факт,идиоты только добавки просят)))
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минин евген
минин евген
кацапским жлобам еще кто-то верит?
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