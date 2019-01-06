''В Томосе этого нет!'' У Варфоломея развенчали миф России о ПЦУ

Предоставление Константинополем Томоса об автокефалии Православной церкви Украины не делает государства зависимым от него.

Об этом заявил "Прямому" экзарх Вселенского патриархата, архиепископ Даниил Памфилийский, развенчав заявление РПЦ и священников МП.

"Удивило то, что некоторые личности начали забрасывать Вселенской патриархии, что в Томосе вписана какая-то духовная зависимость Украинской церкви от Константинополя. Конечно, это церковь-мать. Мы духовные отношения с церковью-матерью. Это не значит, что Украинская православная церковь является зависимой от Константинополя", — сказал он.

"ПЦУ имеет духовное родство с ней, она признает верховенство Вселенского патриарха как первого среди равных. Но это не значит, что она имеет какую-то зависимость от Константинополя", — подчеркнул архиепископ.

LIGA.net

Напомним, Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины Вселенский патриарх Варфоломей подписал в субботу, 5 января.

6 января после божественной литургии документ об автокефалии вручили митрополиту Православной церкви Украины Епифанию, а вскоре Томос привезли в Киев.

OBOZREVATEL накануне публиковал перевод текста Томоса. Также в сети появились фото и видео исторического момента.

В Русской православной церкви гневно отреагировали на предоставление Православной церкви Украины Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем, назвав этот документ "простой бумагой". Реакция представителей Московского патриархата в Украине не отличалась от позиции РПЦ.