В Тернополе врач заразился коронавирусом

В городе Тернополь зафиксирован первый случай коронавируса. Опасной инфекцией заразился врач-стоматолог.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Как сообщается на Telegram-канале "Коронавирус Тернополь Инфо", в целом на Тернопольщине это уже шестой случай заболевания.
Напомним, ранее коронавирус был диагностирован у одного жителя города Залищики и четырех жителей Монастырского района.
Коронавирус
"Украинская правда"
Как сообщал OBOZREVATEL:
в целом в Украине по состоянию на 7:00 25 марта зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и Киеве.
В мире за прошедшие сутки умерли 1722 человека, общее количество жертв коронавируса достигло 16 231. За три дня количество случаев заражения COVID-19 увеличилось на 100 тысяч.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.