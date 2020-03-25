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25 марта • обновлено в 09:57
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В Тернополе врач заразился коронавирусом

10.1т
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В городе Тернополь зафиксирован первый случай коронавируса. Опасной инфекцией заразился врач-стоматолог.

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Как сообщается на Telegram-канале "Коронавирус Тернополь Инфо", в целом на Тернопольщине это уже шестой случай заболевания.

Напомним, ранее коронавирус был диагностирован у одного жителя города Залищики и четырех жителей Монастырского района.

Коронавирус

Коронавирус

"Украинская правда"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в целом в Украине по состоянию на 7:00 25 марта зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и Киеве.

  • В мире за прошедшие сутки умерли 1722 человека, общее количество жертв коронавируса достигло 16 231. За три дня количество случаев заражения COVID-19 увеличилось на 100 тысяч.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина Тернополь
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