В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, как повлияет на бизнес карантин выходного дня

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Общество
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В 'Свободе слова Савика Шустера' обсудят проблемы коронавируса в Украине

В пятницу, 13 ноября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят проблемы коронавируса в Украине, в частности вероятность появления вакцины в ближайшее время и влияние нового карантина на бизнес в стране. Кроме того, будет рассмотрена вероятность реализации в Донбассе азербайджанского сценария.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

  • Карантин выходного дня: переживет ли бизнес выходные?

  • Война за долгожданную вакцину в мире: стоит ли вообще Украине рассчитывать на нее в ближайшее время?

  • Азербайджанский сценарий в Карабахе: насколько реально его реализовать на Донбассе?

Гости студии:

  • Михаил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);

  • Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

  • Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, заслуженный врач Украины;

  • Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;

  • Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии "ГОЛОС";

  • Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";

  • Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";

  • Андрей Белецкий, лидер партии "Национальный корпус";

  • Андрей Садовый, мэр Львова;

  • Остап Ступка, народный артист Украины;

  • Сергей Ситников, ресторатор;

  • Дмитрий Федотенков, владелец сети ресторанов Tarantino family;

  • Роман Романчук, генеральный директор сети кинотеатров Multiplex;

  • Андерс Аслунд, старший сотрудник Atlantic Council;

  • Ярослав Романчук, управляющий партнер юридической компании EUCON.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с субботы, 14 ноября, вводят карантин выходного дня. Он будет действовать до 30 ноября. Но многие инфекционисты настаивают, что помочь в борьбе с эпидемией COVID-19 сможет только локдаун – введение жесткого карантина.

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