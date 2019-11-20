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20 ноября • обновлено в 16:20
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"С ним было нестрашно": в Сумах похоронили легендарного комбрига ВСУ

1.2т
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В Сумах проводили в последний путь командира 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Коростелева. Он умер из-за тяжелейшего ранения после подрыва в зоне ООС на Донбассе.

Церемония прощания и похороны Героя состоялись 19 ноября, сообщает "UA: Сумы". Судя по фото и видео, отдать дань памяти защитнику пришли тысячи людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В 9:00 с военным простились родные. Около в 10:00 в Свято-Воскресенском соборе по погибшим воином началась заупокойная лития. После этого траурная процессия направилась к Аллее Героев на Центральном кладбище города.

Как пишет Укринформ, там воина и похоронили. "Евгений был бойцом, который отдаст свою жизнь ради того, что он делает. Сколько было случаев, когда он лично уничтожал артиллерией вражеские объекты оккупантов. Это был действительно командир, с которым не было страшно идти некуда", – рассказывали его подчиненные военнослужащие во время церемонии прощания, которая состоялась у дома погибшего командира.

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Евгений Коростелев учился в артиллерийском училище в Сумах. С началом боевых действий на востоке Украины он, не раздумывая, отправился в зону проведения антитеррористической операции. Все эти годы офицер находился фактически на передовой.

В 2015 году за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Коростелев был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Командиром 128-й отдельной горно-штурмовой бригады офицер ВСУ стал в сентябре 2019 года, до того служил в 25-й десантной бригаде ВСУ, где был начальником артиллерии и заместителем командира.

Дом погибшего Коростелева

Дом погибшего Коростелева

"UA:Сумы"

Прощание с комбригом Коростелевым в Сумах

Прощание с комбригом Коростелевым в Сумах

sumy.today

Проводить Коростелева пришли тысячи людей

Проводить Коростелева пришли тысячи людей

sumy.today

Траурная процессия в Сумах

Траурная процессия в Сумах

sumy.today

Церковь, где отпевали комбрига ВСУ

Церковь, где отпевали комбрига ВСУ

"UA:Сумы"

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина Сумы
Тег
Вооруженные силы Украины
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Таев Иван
Таев Иван
Кол осиновый вбили?
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