"С ним было нестрашно": в Сумах похоронили легендарного комбрига ВСУ

В Сумах проводили в последний путь командира 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Коростелева. Он умер из-за тяжелейшего ранения после подрыва в зоне ООС на Донбассе.

Церемония прощания и похороны Героя состоялись 19 ноября, сообщает "UA: Сумы". Судя по фото и видео, отдать дань памяти защитнику пришли тысячи людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В 9:00 с военным простились родные. Около в 10:00 в Свято-Воскресенском соборе по погибшим воином началась заупокойная лития. После этого траурная процессия направилась к Аллее Героев на Центральном кладбище города.

Как пишет Укринформ, там воина и похоронили. "Евгений был бойцом, который отдаст свою жизнь ради того, что он делает. Сколько было случаев, когда он лично уничтожал артиллерией вражеские объекты оккупантов. Это был действительно командир, с которым не было страшно идти некуда", – рассказывали его подчиненные военнослужащие во время церемонии прощания, которая состоялась у дома погибшего командира.

Евгений Коростелев учился в артиллерийском училище в Сумах. С началом боевых действий на востоке Украины он, не раздумывая, отправился в зону проведения антитеррористической операции. Все эти годы офицер находился фактически на передовой.

В 2015 году за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Коростелев был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Командиром 128-й отдельной горно-штурмовой бригады офицер ВСУ стал в сентябре 2019 года, до того служил в 25-й десантной бригаде ВСУ, где был начальником артиллерии и заместителем командира.

Дом погибшего Коростелева "UA:Сумы"

Прощание с комбригом Коростелевым в Сумах sumy.today

Проводить Коростелева пришли тысячи людей sumy.today

Траурная процессия в Сумах sumy.today

Церковь, где отпевали комбрига ВСУ "UA:Сумы"

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