"С ним было нестрашно": в Сумах похоронили легендарного комбрига ВСУ

В Сумах проводили в последний путь командира 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Коростелева. Он умер из-за тяжелейшего ранения после подрыва в зоне ООС на Донбассе.
Церемония прощания и похороны Героя состоялись 19 ноября, сообщает "UA: Сумы". Судя по фото и видео, отдать дань памяти защитнику пришли тысячи людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В 9:00 с военным простились родные. Около в 10:00 в Свято-Воскресенском соборе по погибшим воином началась заупокойная лития. После этого траурная процессия направилась к Аллее Героев на Центральном кладбище города.
Как пишет Укринформ, там воина и похоронили. "Евгений был бойцом, который отдаст свою жизнь ради того, что он делает. Сколько было случаев, когда он лично уничтожал артиллерией вражеские объекты оккупантов. Это был действительно командир, с которым не было страшно идти некуда", – рассказывали его подчиненные военнослужащие во время церемонии прощания, которая состоялась у дома погибшего командира.
Евгений Коростелев учился в артиллерийском училище в Сумах. С началом боевых действий на востоке Украины он, не раздумывая, отправился в зону проведения антитеррористической операции. Все эти годы офицер находился фактически на передовой.
В 2015 году за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Коростелев был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
Командиром 128-й отдельной горно-штурмовой бригады офицер ВСУ стал в сентябре 2019 года, до того служил в 25-й десантной бригаде ВСУ, где был начальником артиллерии и заместителем командира.
Дом погибшего Коростелева
"UA:Сумы"
Прощание с комбригом Коростелевым в Сумах
sumy.today
Проводить Коростелева пришли тысячи людей
sumy.today
Траурная процессия в Сумах
sumy.today
Церковь, где отпевали комбрига ВСУ
"UA:Сумы"
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона утром 19 ноября скончался командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Евгений Коростелев.
Тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября во время выполнения задач в районе проведения ООС.
В день трагедии президент Зеленский устроил ссору с Тимошенко в сети. Спор разгорелся из-за выступления лидера "Батьківщини" на телеканале ICTV, в котором она заявила, что переходит в оппозицию.
Президента подвергли острой критике в сети, упрекнув в публичной перепалке с Тимошенко и абсолютном игнорировании новости о смерти комбрига Коростелева в день трагедии.
После этого на сайте президента появился указ о посмертном награждении Коростелева орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.
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