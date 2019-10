В США устроили кровавую стрельбу в баре: 4 жертвы, 5 ранены

В результате стрельбы, которая произошла в баре американского штата Канзас в городе Канзас-Сити, 9 человек были ранены, из них четверо погибли на месте.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на отдел полиции. По данным правоохранителей, стрельба произошла в 1:27 ночи (чтобы посмотреть прямую трансляцию и фото, доскролльте до конца страницы).

"В полицию поступил звонок о стрельбе в баре Tequila KC. Офицеры прибыли, чтобы найти четырех человек мертвых в баре. Еще пять человек были доставлены в районные больницы", - заявил представитель полиции Томас Томасич.

На данный момент жертвы не опознаны, подозреваемый в стрельбе еще не задержан, сообщила полиция. Детективы сейчас находятся на месте происшествия в поисках видео наблюдения этой местности. Офицеры очистили бар и ждут ордера на обыск, чтобы снова войти в него.

"У нас пока нет достаточно хорошего описания, чтобы четко определить личность подозреваемого или подозреваемых, если их было несколько", - сказал Томасич.

On scene near 10th and Central where officers responded to a shooting. 9 total people were shot 4 of the 9 are dead. We are told the suspect entered the bar Tequila KC and started shooting.

Police are still looking for the suspect. @41actionnews pic.twitter.com/5kwX69IkVF