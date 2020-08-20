В СНБО назвали регионы Украины, где ухудшается ситуация с коронавирусом

В Киеве и 17 областях Украины эпидситуация с COVID-19 ухудшается .

За последние две недели в 18 регионах Украины ухудшилась эпидемическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Там, в частности, превышено пороговое значение в 12 больных 100 тысяч жителей.

Об этом говорится в аналитических данных по преодолению негативных последствий распространения COVID-19 в стране. Такую информацию, проиллюстрированную графиками, OBOZREVATEL предоставили в аппарате СНБО.

Так, неутешительная картина (показатели инцидентности превышают предельные значения) наблюдается в Киеве и Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине

Согласно данным графиков, загруженность коек в медучреждениях, которые определены как профильные для приема больных коронавирусом, превышает пороговое значение в таких областях: Винницкая, Волынская, Ивано-Франковская, Одесская, Тернопольская, Закарпатская, Черновицкая, Львовская и Ривненская.

Данные о региональном распределении больных COVID-19 в Украине

Отмечается, что до сих пор мало тестов на диагностику COVID-19 проводят в прифронтовых частях Донецкой и Луганской областей.

Показатели инцидентности по COVID-19 превышают предельные уровни в 18 регионах Украины

В то же время слишком высокий коэффициент обнаружения больных коронавирусом демонстрируют Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Данные по загруженности коек в медучреждениях, где лечат больных COVID-19

В некоторых регионах Украины все еще делают мало тестов для диагностики COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL, количество больных коронавирусом в Украине в последнее время значительно увеличилось, сравнительно с показателями по состоянию на весну. Однако сейчас протекание COVID-19 имеет несколько иной характер, рассказал один из семейных врачей жителей Соломенского района Киева.

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