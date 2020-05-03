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3 мая • обновлено в 22:51
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В Швеции умер украинец с коронавирусом

4.5т
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В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в Швеции умер украинский гражданин, у которого был подтвержден диангноз коронавирус.

Об этом рассказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии УНИАН. По его словам, летальный случай произошел 2 мая.

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"2 мая в Каролинской больнице города Стокгольм умер гражданин Украины, инфицированный коронавирусом", – сказал Погорельцев.

В Швеции умер украинец с коронавирусом

В Швеции умер украинец с коронавирусом

В связи с этим Посольство Украины в Королевстве Швеция предоставляет содействие родственникам умершего по оформлению необходимых документов и решения вопроса о репатриации тела.

Напомним, ранее четверо украинок умерли в Италии и по одному украинцу во Франции, США и Великобритании.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро воскресенья, 3 мая, в Украине официально подтвердили 11 913 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Швеция
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