В шортах и со словарями: в Украине появилась новая полиция

С 1 июня в Украине впервые начала свою работу туристическая полиция.

Как сообщает "Сегодня", пока первые патрули вышли на службу только в Одессе и области. По прогнозам, из-за приезда туристов население города уже к июлю увеличится с 1 млн 200 тыс. человек до 5 млн.

В МВД считают, что через некоторое время такая полиция может появиться и во Львове.

Проект хотят внедрить на всех туристических зонах страны. В состав туристических патрулей войдут уже действующие полицейские из разных департаментов.

В Одессе они будут патрулировать места массового скопления людей с 1 июня по 30 сентября.

"В первую очередь, речь идет о прибрежной зоне Одессы, Лиманском районе области и Затоке. У них будет светлая форма, патрулировать территорию будут в том числе и на велосипедах. Кстати, копы-велосипедисты будут в шортах. Что же касается самих велосипедов, то здесь есть свои нюансы. Длится дежурство полицейского 8 часов, и крутить педали на протяжении всего этого времени, проезжая в том числе по песку, — однозначно сложно, поэтому принято решение в пользу электровелосипедов", - рассказал начальник одесского облглавка полиции Дмитрий Головин.

По его словам, всем копам выдадут планшеты с электронными словарями, что должно улучшить коммуникацию с иностранными туристами.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая станция туристической полиции открылась на территории курортного комплекса "Аркадия" в Одессе. А всего таких станций будет 15.